Tabivere sotsiaalkeskuses on vähemalt 10 nakatunut

Koroonaviirushaiguse puhang Tabivere sotsiaalkeskuses pani Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse töötajad tegutsema nii kiiresti kui võimalik.

Tabivere keskuse kliendid on eakad inimesed ja valitsev oht nende tervisele ja elule suur. «Kui haigestuvad nemad, on nad kliinikumi potentsiaalsed patsiendid,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse õde Tiina Teder.

Tabivere sotsiaalkeskus on praegu mure täis maja. FOTO: Margus Ansu

Lahendused, kuidas töö Tabivere sotsiaaalkeskuses edasi peaks käima, tuli teha kiiresti. Kuidas jaotada ruume nii, et nakatunud ja terved ning nakatumise kahtlusega elanikud omavahel kokku ei puutuks. Selgeks pidid saama uued käitumise, hooldamise ja liikumise reeglid, et ka keskuse töötajad ise oleksid kaitstud ega viiks nakkust saastunud tsoonist puhtale alale.

Pikk päev Tabiveres

Täna Tabiveres. FOTO: Margus Ansu

TÜ Kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse õde Tiina Teder ütles, et kuna sotsiaalkeskuse töötajail endal niisugusteks muudatusteks erialane ettevalmistus puudub, siis muud võimalust ei olnud kui tuli minna Tabiverre oma nõu ja jõuga appi. «Leidsime inimesi ja vabatahtlikke oma varudest,» rääkis Tiina Teder.

Täna töötaski seal terve rühm inimesi, kes aitasid üle vaadata kõik seni rutiiniks olnud töövõtted ja hügieenireeglid. Ka seda, kas käte puhastamiseks on piisavalt palju ja õiges kohas võimalusi. Ning õpetasid isikukaitsevahendite selgapanemist ja äravõtmisest

Vallavanem Jarno Lauri sõnul töötas stabiilsetes oludes Tabivere hooldekodus 14 inimest, aga nüüdseks kriisiajaks, kus hooldekodu peab töötama eraldi tsoonides, on sõlmitud lepped 23 uue töötajaga.

«Need 23 inimest reageerisid meie üleskutsele tulla appi ajutise tööjõuna,» rääkis ta.

Tooni annavad Tartu tervishoiu kõrgkooli õppijad, aga on ka Tartu ülikooli arstitudengid ja inimesed, kes on varasemalt hooldekodus töötanud. Või kes töötavad mõnes muus asutuses ja saavad vabadel vahetustel appi tulla. Mõned inimesed on Tabivere sotsiaalkeskuse leidnud läbi töötukassa, mõned läbi VAAB keskkonna. Hästi reageeris ka naiskodukaitse Tartu ringkond, kust samuti panustajaid.

Tartu valla vallavanem Jarno Laur. FOTO: Margus Ansu

«Tegu on valdavalt tartlastega. Aga otsustasime kõigi pöördujate abi hetkel isegi mitte kasutada, sest näiteks Jõgevamaalt Põltsamaa lähistelt ei õnnestu mõistlikul viisil inimeste logistikat korraldada,» selgitas Jarno Laur veel. «Igal juhul olen väga uhke ja tänulik inimeste sellise reageerimise ja teotahte peale. Muidugi tänan valla poolt eriliselt kliinikumi infektsioonikeskuse inimesi, kes praegu olukorda juhivad.»

Ka pani Jarno Laur Tabivere inimestele südamele olla kodus ja vältida otsekontakte. «Oht nakkuskolde kujunemiseks on reaalne ja ainus asi, mis aitab, on kodus olemine,» rõhutas ta.

Koolitus hooldekodude toeks

Koroonaepideemiat ja hooldekodusid laiemalt silmas pidades on Tartu ülikooli kliinikum alustanud sel nädalal koolitusprogrammiga, mille eesmärk on toetada hooldekodusid selles koroonanakkusega eriolukorras.

Koolitusprogramm on mõeldud Lõuna meditsiinistaapi kuuluvate haiglate töötajatele, kellest saavad infektsioonivolinikud ehk spetsialistid, kes asuvad pakkuma tuge ja nõu oma piirkonna hooldekodudele.

See puudutab Järvamaa, Viljandi, Põlva, Lõuna-Eesti, Ida-Viru ja Narva haiglat ning piirkonda, milles on kokku 96 hooldekodu.

TÜ Kliinikumi ülemõde Tiina Freimann ütles, et kui esialgu oli plaan koolitada 25 infektsioonivolinikku, siis nüüd on nii ühest kui teisest haiglast märku antud, et soovijaid on rohkemgi, ja praegu on nimekirjas 30 osalejat.

Juba sel nädalavahetusel tuleb kõigil iseseisvalt läbi lugeda ja omandada kõik juhendid ja õppematerjalid ning vaadata üle videod. Seejärel kontrollida, kuidas see kõik meelde on jäänud ja täita tagasiside küsimustik.

«Esmaspäeval algavad meil videokonsultatsioonid ja arutelud teoreetilistel teemadel,» selgitas Tiina Teder.

Järgnevad praktilised õppused, kuidas isikukaitsevahendeid selga panna ja seljast ära võtta, seda tehakse nii väikeste gruppides kui ka videosilla võimalusi kasutades. Isikukaitsevahenditega ümberkäimine peab saama nii selgeks, et keha neid liigutusi hakkaks mäletama.

Tiina Teder ongi üks neist, kes niisuguse koolitusprogrammi välja töötas. «Me püüame neile inimestele anda niisuguse pädevuse, et kui nad nõustavad hooldusasutust, siis suudavad nad seal vajadusel läbi viia kõik need vajalikud muudatused, luua tsoonid tervetele ja haigestunutele ning kahtlastele. Need on eriolukorra tegevused, mida õed koolis sellisel viisil pole kuna pidanud õppima».