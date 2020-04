Tartu volikogu peab eriolukorras e-istungeid

Tartu volikogu töö jätkub aprillist tavapärases rütmis varem kokku lepitud ajakava alusel. Järgmisel nädalal on komisjonide elektroonilised koosolekud, 23. aprillil peab volikogu esimese istungi pärast riigis eriolukorra kehtestamist. Volikogu liikmed ja kutsutud külalised osalevad Zoomi keskkonna vahendusel, elektrooniline hääletamine on volikogus kasutusel juba möödunud aasta septembrist.

Lisaks videosillale on volikogu liikmetele antud võimalus osaleda istungil ka kirjalikult, selleks tuleb saata oma otsused päevakorrapunktide kohta digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt päev enne istungit.

Praeguses eriolukorras annab ka volikogu oma panuse viiruse leviku tõkestamiseks ning seetõttu ei koguneta ühte ruumi kokku, vaid tehakse tööd elektrooniliselt. Linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski hinnangul on e-istungid aga tulnud selleks, et jääda. «Meil on ajalooline võimalus pöörata kriis enese kasuks ning teha volikogu töökorda 21. sajandile kohased muudatused elektrooniliste kanalite kaudu istungitel osalemiseks ka tulevikus,» rõhutas Kaplinski.