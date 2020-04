Vanemuine ja Estonia värvuvad roheliseks, et toetada kriisiga võitlemist

Juhtivad kultuuriasutused ühendavad jõu, et väljendada tuleviku suhtes lootusrikkust. Roheliseks värvumise kampaania näitab üles toetust kõigile, kes praeguses keerulises olukorras oma panuse annavad: tervishoiutöötajad, vabatahtlikud, lapsevanemad, haiguse käes kannatajad, üksikud, eakad, karantiinis olevad inimesed ja kõik ülejäänud, kelle elusid on koroonaviirus mõjutanud.

Ettevõtmisega tahetakse rõhutada, et ehkki riigipiirid on praegu suletud, on piiride ülene koostöö ja solidaarsus olulisemad kui kunagi varem. Algatusega on oodatud ühinema kõik kultuuriasutused üle maailma, et näidata valgust tuleviku suunas – viirusega võitlemine on globaalne ning ühiselt tegutsedes tuleme sellest välja tugevamana.

«Ehkki sotsiaalne distantseerumine ei lase meil omavahel kokku saada, on väga tähtis, et me ei jääks viiruse vastases võitluses üksinda. Olen tänulik kõigile välismaistele sõpradele kultuuriväljal nende piiritu toe ja abi eest. Selle eest, et nad on kriisi ajal ühendanud jõu ja et nad jagavad häid mõtteid ja praktikaid nii lahkelt omavahel,» ütles Tampere Talo tegevjuht ja idee algataja Paulina Ahokas.

Rahvusooperi Estonia peadirektor Aivar Mäe lisas, et selle žestiga on soov tuua inimeste südamesse lootust ja valgust. «Samuti tahame anda sõnumi kõigile maailma inimestele, et kui kriis ükskord läbi saab, ootavad kultuuritegijad oma publikut avasüli tagasi,» märkis ta.

Vanemuise juhi Kristiina Alliksaare sõnul sümboliseerib roheline lootust ja harmooniat. «Just seda me soovimegi kõigile inimestele, kus iganes nad viibivad ja milline tahes on nende praegune olukord. Mõnel pool maailmas tähistab roheline värv ka muutusi,» lisas ta. «Kriis on juba praegu nõudnud kõigilt palju loomingulist lähenemist. Oleme veendunud, et ootamatute probleemide lahendamine ja ühiskondlikud uuendused saavad toimuda vaid kultuuri ja kunstide toel.»

Roheliseks valgustatud kultuuriasutused Soomes ja Eestis. FOTO: tamperetalo.kuvat.fi

Lisaks Vanemuise teatrile ja rahvusooperile Estonia värvuvad roheliseks Tampere Talo ja Tampere ooperimaja Soomes ning Harpa kontserdi- ja konverentsikeskus Islandil. Kultuuriasutused värvuvad roheliseks igal õhtul kella kümnest kella kaheni öösel, Vanemuise teatrimaja päikseloojangust päiksetõusuni.