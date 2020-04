Parkimismaja krundi oksjon lõppes rabava hinnaga, aga mis edasi?

Tartu linnavalitsus pani osta.ee keskkonnas enampakkumisele linnaraamatukogu taga oleva Vabaduse pst 6 parkimismaja krundi, täpsemini hoonestusõiguse 50 aastaks alghinnaga 15 500 eurot aastas. Tulemus ületas alghinda kuus korda, aga siit algab küsimuste jada. Linnavalitsus ei tea, kas tunda rõõmu või muret, sest kuidas ka ei kaaluks, tundub võiduhind 94 250 eurot aastas liiga hea, et see parkimisega tasa teenida ja et jääks raha veel ka parkimismaja ehituse hinna katmiseks.