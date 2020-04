Tabivere sotsiaalkeskuses on tuvastatud seitse koroonajuhtu. Teised Tartumaa hooldekodud püsivad nulli peal

Teisipäeval sõidutati Tabivere sotsiaalkeskuse neli hoolealust ravile Tartu ülikooli kliinikumi. Nad kõik on nakatunud koroonaviirusega, nentis Tartu vallavanem Jarno Laur. «Asjad on halvasti,» tunnistas ta.

Sotsiaalkeskuses käisid eile nõu andmas Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor Ago Kõrgvee ning kolm terviseameti töötajat. «Peame ümber tegema karantiiniruumi vaheseinad ja lüüsid,» selgitas Pärnapuu. Need tööd tehakse ära esimesel võimalusel. Vallavanem lisas, et sotsiaalkeskuses tuleb inimesed jagada kolme eraldi ossa: nakatunud, terved ja viiruskahtlusega elanikud.

Hooldekodu töötab nüüd erirežiimil. Eelmise nädala analüüside tulemusel otsustas vald samas majas tegutseva lasteaia sulgeda. Laur kutsub kõiki Tabivere elanikke püsima kodus ning vältima igasugust kontakti. «Tabivere on väga väike koht ja kõik inimesed on omavahel seotud,» selgitas ta.

Tartumaa suurimas, ligi 300 elanikuga Hellenurme hooldekodus ei ole lauskontrolli tehtud. «Kui inimesel on esinenud haiguse sümptomid, siis oleme teinud pistelist kontrolli. Seni on kõik proovid olnud negatiivsed,» ütles Hellenurme hooldekodu juhataja Kätlin Sipelgas.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees selgitas, et kui mõnel töötajal või elanikul on esinenud haigussümptomid, siis on temalt võetud proov. Seni on kõik proovid andnud negatiivse tulemuse.