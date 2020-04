Kuidas raadiolained leidsid sada aastat tagasi tee tartlaste ellu

Kodumaise ringhäälingu algusaastatel kuulati saateid toruvaljuhääldiga. Raadiovastuvõtja on kõigi tunnuste järgi Tartu telefonivabriku 1920. aastate teise poole toodang.

Täna võivad raadiolained tartlaste ümber ja sees erilise lusti ja pidulikkusega laksuda, sest ülikoolilinn sai raadiojaamaga linnaks täpselt 100 aastat tagasi. «Raadiojaam on Doome mäel ülikooli obserwatooriumi ruumides juba töötamas,» kirjutas toonane Postimees. «Asutus kuulub posti-telegraafi ametkonna alla ja on wiimase poolt sisse seatud, kuna Tartu ülikool on ruumid annud.»