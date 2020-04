Tellijale

Kuigi riigis on koroonaviiruse pärast eriolukord ning kiirabi on väga tähtis asutus, soostus sihtasutuse Tartu Kiirabi nõukogu Kõrgvee lahkumisega. Miks just nüüd loobus nõukogu kiirabi juhist? Avalikkus ei tea vastuseid senini. Nõukogu liikmed tunnistavad üldsõnaliselt, et teisiti polnud võimalik otsustada.