Tartumaal registreeriti ööpäevaga kuus uut koroonajuhtu

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Harjumaal – 20. Saaremaal oli neid kolm, Ida-Virumaal, Järvamaal ja Võrumaal kaks ja Pärnumaal üks. Ühe positiivse proovi andnud inimese isikukood on teadmata.

Kolmapäeva hommikul vajas kogu Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest.

COVID-19 tõttu surid viimase ööpäeva jooksul Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine ning Kuressaare haiglas olnud 73-aastane mees ja 53-aastane naine. Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.

Eestis on kokku tehtud 24 813 koroonatesti, neist 1185 ehk viis protsenti on olnud positiivsed, nendest 37 protsenti Saare maakonna ja 32 protsenti Harju maakonna elanikud. Ida-Virumaa, Tartumaa ja Võrumaa osakaal positiivsetest vastustest on kõigil kuus protsenti.