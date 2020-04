Kolmel Tabivere sotsiaalkeskuse hoolealusel ja kahel töötajal on diagnoositud koroonaviirus

Tartu vallavanem Jarno Laur ütles, et kahel töötajal on diagnoositud koroonaviirus ning lisaks on veel ühel töötajal kehv enesetunne, aga tal ei ole koroonaviirust diagnoositud.

«Suur mure on see, et kui personal haigestub, siis on keeruline teenust pakkuda,» rääkis vallavanem. Sestap avaldas vald sotsiaalmeedias üleskutse, millega otsitakse appi nelja hooldustöötajat, üht perenaist ning üht puhastusteenistujat.