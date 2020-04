Jaan Naaber: kohanejad mõtlevad juba kriisijärgsele maailmale

Niisiis on uute katsumuste ühine mõistmine ja koostöö muudatuste elluviimiseks väga tähtis. Vaadake korraks oma ettevõtet või asutust eemalt ja küsige endalt neid olulisi küsimusi: miks? kuidas? mida? kellele?

Aga küsigem neid küsimusi alati nii, et keskmes on inimene, kellele oma toodet ja teenust pakume. Olen kindel, et vastused annavad värskust, energiat ja hoogu.

See aeg on ammu möödas, kus hea humoorikas võtmes tehtud telereklaam lõi ettevõttele ja brändile vundamendi. Nüüd teevad seda kogemus ja hoolimine. Kõige suurem krediit on soovitus ning selle nimel on vaja meeletult pingutada. Iga päev. Inimesed saavad aru, kes neist päriselt hoolivad. See on ühine teekond.

Just praegu on vaja kiiret lahendust, et kriisis toime tulla, ning on vaja ka pikemat vaadet, et pärast kriisi tugeva olla. Väga paljud inimesed ning ettevõtjad peavad just praegu langetama strateegilisi otsuseid. Muutused on kiired, olukord on kõigile uus ning kriitilisemate majandus­ennustuste järgi ligi pooled Eestis tegutsevatest ettevõtetest ei jätka pärast seda kriisi tegevust endisel kujul, halvemal juhul tabab neid pankrot.

Suur soov on klammerduda meediasse lootuses leida sealt positiivseid uudiseid. See on üks võimalus, kuid teine ja sootuks parem on vaadata oma ettevõttele otsa ning kohandada seda tugevamaks ja samalaadsete kriiside korral jätkusuutlikuks.

Siit ka uus küsimus: kummal pool tahame olla, kas sellel poolel, mis jääb? Vaevalt oleme nõus tegema töös järeleandmisi ja loobuma kõigest, sest praegu on raske. Me keegi ei tea, mis juhtub homme või järgmisel kuul. Aeg teha muudatusi ning langetada otsuseid on ometi praegu. See teekond tuleb ikkagi paika panna.

See aeg on ammu möödas, kus hea humoorikas võtmes tehtud telereklaam lõi ettevõttele ja brändile vundamendi. Nüüd teevad seda kogemus ja hoolimine. Kõige suurem krediit on soovitus ning selle nimel on vaja meeletult pingutada.

Pean väga oluliseks rõhutada, et selliste sammude tegemisel on väga oluline luua väga konkreetne projektiplaan ja pidada kinni protseduurilistest sammudest. Kui on kiire, siis see tähendab, et kõik peavad sellest aru saama.

Disainiagentuuri juhina puutun sageli kokku äridega, mis on jäänud arengus kinni. Nad ütlevad, et neil kõik on justkui hästi. Töötajad tunduvad rahul. Äri ka sujub. Aga miski justkui häirib. Kuskil ollakse kinni ja see takistab järgmist arenguhüpet.

On ettevõtteid, kelle lahendused peituvad lihtsas kommunikatsiooniprobleemis, aga on ka ettevõtteid, kelle probleemide lahendamiseks tuleb minna sügavale nende teenuste, toodete või brändide sisse ja otsida sealt jätkusuutlikku lahendust.

Tunnetame ümbrust väga erinevalt. Palju on muutunud. Karantiin on mõned meist lukustanud kodudesse, teised jälle käivad esimest korda kümne aasta jooksul rabas jalutamas. Elu justkui loob ise uusi võimalusi, harjumusi ja trende, millega hõlpsalt kaasa läheme.

Oleme ju siiski lihast ja luust uudishimulikud inimesed, kes tahavad olla sotsiaalsed ning näha maailma enda ümber. Võimalused tulevad tavaliselt ise kätte, oluline on olla avatud ja need ära tunda.

Mida me siis ikkagi kardame? Tegelikult on see hirm muutuste ees. Arvestame tõsiasja, et kõigi elu muutub igal juhul. Kas seda fakti arvestades hirm muutuste ees kasvab? Suure tõenäosusega mitte. Pigem valmistab ette katsumusi täis teekonnaks. Oluline on küsida, miks me midagi kardame ja kas me midagi ise oma hirmuga ette ka võtta saame.