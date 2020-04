Linn lükkab investeeringuid edasi, palkade kallale veel ei lähe

Tellijale

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sõnul tähendab iga kuu eriolukorda Tartu omatulude kahanemist umbes 700 000 euro võrra, sest bussisõit väheneb, lasteaiatasu ei koguta, muuseumid on kinni. Summaarselt arvestab linnavalitsus esialgu kümnemiljonilise alalaekumisega. Kindel on vaid see, et eelarve väheneb, nii tulumaksu kui ka omatulude poolest, aga lahtisi otsi on palju.

«Praegu me arvestame sellega, et mingisugused kompensatsioonimeetmed valitsusel on, oleme aega võtnud nende selgumiseni,» ütles Kangilaski. «Küsimus on selles, kuidas jagatakse 70 miljonit investeeringutoetusi. Algul öeldi, et see on kompenseerimaks, et investeeringud omavalitsustes ei väheneks. Hiljem pressiteates oli see sõnastatud uute investeeringute tarbeks.»