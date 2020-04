Starkopf: ilmselt viisid kriisiolukorras kuhjunud erimeelsused Kõrgvee otsuseni kiirabist lahkuda

Lahkumiseni viisid emotsionaalsed erimeelsused, mis tekkisid Kõrgvee ja tema lähitöötajate vahel.

31. märtsil tekkis konflikt Kõrgvee ja temaga 26 aastat koos töötanud Andras Laugametsa vahel. 1. aprillil esitas Laugamets lahkumisavalduse, sooviga lahkuda Tartu kiirabi administratsioonist, kus ta töötas 0,5 koormusega koolitusjuhina. Kiirabi valveülesannetega ta jätkab.

«Ago Kõrgvee on otsekohene inimene ja see pole kellelegi uudis. Tema käitumise kohta on ka enne olnud eriarvamusi, aga minu karikas sai nüüd lihtsalt täis,» märkis Laugamets.

Kuigi ta kavatses 1. aprillil minna appi Saaremaa arstidele, palus Tartu kiirabi juhatus mitte kiirustada ja oma otsust selgitada.

Vanad pinged

«Muidugi mulle öeldi samal hommikul, et mis sa jamad, aga ma selgitasin, et ei aja jama,» ütles Laugamets pärast otsuse hoolikat kaalumist.

SA Tartu Kiirabi nõukogu liikme, Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravikliiniku juhataja Joel Starkopfile tuli Kõrgvee soov kiirabijuhi kohalt lahkuda ootamatult. Pühapäeval ütles professor Starkopf Tartu Postimehele, et Ago Kõrgveed tunnevad paljud Tartu inimesed, kes ühtlasi teavad tema käremeelset iseloomu. Starkopf lisas, et ilmselt viisid kriisiolukorras kuhjunud erimeelsused Kõrgvee otsuseni lahkuda.

Laugamets lükkas ümber väite, et asi oli koroonakriisist tingitud pingetes. Tema sõnul on kiirabil palju pingelisemaid olukordi oma igapäevatöös.

Ago Kõrgvee hinnangul seab koroonakriis Tartu kiirabi mitme probleemi ette. «Aga ega ma organisatsiooni ära ei viinud, juhatus on ju olemas,» ütles ta ja lisas, et praeguses kriisiolukorras on oluline säilitada kaine mõistus, aga see tundub inimestel puuduvat.

«Inimesed on kaotamas reaalset mõtlemist, on igasugused hirmud ja võib-olla liiga palju vaba aega,» märkis Kõrgvee.

Töö jätkub

Ago Kõrgvee töötab edasi Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktorina.

«Ago Kõrgvee teened ei piirdu ainult Tartu kiirabi ülesehitamisega. Tal on märkimisväärselt suur roll selles, et kogu Eestis on kõrgprofessionaalne meditsiiniline kiirabi,» avaldas Joel Starkopf tunnustust. Tartu kiirabi on tema sõnul tulnud eriolukorras väga hästi toime ning juhtunu asutuse tööd ei mõjuta.

Ka Andras Laugamets ütles, et Tartu kiirabi töötab edasi ning esimesel kohal on kriisiga tegelemine. «Esmatähtis on koroonakriis ja siis tulevad meie sisemised asjad. Ükski ettevõte ei saa olla ühe inimese keskne ja Tartu kiirabi saab olukorraga hakkama,» kinnitas ta.