Samal päeval e-kogunenud eestseisus nõustus selle hinnanguga ja otsustas, et 23. aprillile kavandatud volikogu korraline istung peetakse kaugistungina.

«Valitud on tarkvara Zoom kombinatsioonis meie enda hääletustarkvaraga Voli,» selgitas Kaplinski. «Seda on testitud järjest suurenevas ringis. Algatuseks kantselei ja IT-teenistusega. Siis volinike ja nõunike aktiivrühmaga ning kaks korda on läbi mängitud ka istung. Neljapäeval «oli kohal» 36 volinikku. Lisaks oleme teinud üks ühele tööd ja viis koolitussessiooni.»