Tartu kiirabi juht pani kriisi ajal ootamatult ameti maha

Pinged kerisid üles emotsionaalsete erimeelsuste tõttu meeskonnas, selgitas 26 aastat Tartu kiirabi juhtinud Ago Kõrgvee. «Mõned inimesed avaldasid kollektiivselt meelt, seega oli keeruline selles asjas midagi ette võtta. Ma arvan, et nad ei andnud aru, mida sellega tegelikult teevad,» ütles ta.

Kõrgvee jaoks nõuab olukord veel kohanemist. «Mul on loomulikult väga kahju, et see nii läks. Minu otsus ei olnud kerge, aga praeguses olukorras ainuvõimalik, et asutus saaks normaalselt toimida,» kinnitas ta.

Laupäeval saatis Kõrgvee kiirabi töötajatele kirjaliku pöördumise ja avaldas meeskonnale tunnustust.

Raske otsus

«Olen alati olnud uhke Tartu kiirabis töötavate arstide üle, imetlenud õdede käteosavust ning kiirabitehnikute sõiduoskusi. Jah, ma ei ole teid liiga sageli kiitnud, kuid teen seda nüüd ning loodan, et jätkate samas vaimus, väärtustades inimelu ning oma ametit,» kirjutas kiirabi endine juht.

Kõrgveega 26 aastat koos töötanud Andras Laugamets andis 1. aprilli hommikul samuti sisse avalduse sooviga lahkuda Tartu kiirabi administratsioonist, kus töötas 0,5 koormusega koolitusjuhina. Kiirabi valveülesannete täitmist soovib ta jätkata.

Osa töötajate esitatud kollektiivset pöördumist pole Laugamets näinud. «Ago Kõrgvee on olnud minu mentor ja teinud selle süsteemi heaks väga palju. Tema roll kiirabi arendamisel on olnud unikaalne. Aga tema juhtimisalane käitumine mulle enam ei sobinud,» ütles Andras Lau­gamets.

31. märtsi õhtul tekkis Ago Kõrgvee ja Andras Laugametsa vahel konflikt. «Ago Kõrgvee on otsekohene inimene ja see pole kellelegi uudis. Tema käitumise kohta on ka enne olnud eriarvamusi, aga minu karikas sai nüüd lihtsalt täis,» märkis Laugamets.

Minu otsus ei olnud kerge, aga praeguses olukorras ainuvõimalik, et asutus saaks normaalselt toimida, kinnitas Tartu kiirabi endine juht Ago Kõrgvee.

Sihtasutuse Tartu Kiirabi nõukogu esimehele, Tartu ülikooli kliinikumi finantsjuhile Maret Targale tuli Ago Kõrgvee soov amet maha panna ootamatult. «Minu jaoks oli Ago Kõrgvee lahkumine väga järsk, ju on seal midagi sisemiselt toimunud. Mina pole varem tema aadressil kaebusi kuulnud,» selgitas ta.

Selline uus olukord tekkis kiirabis ootamatult ja kiiresti, nentis SA Tartu Kiirabi nõukogu liige, Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravikliiniku juhataja Joel Starkopf. Temani jõudis tagasiastumispalve Kõrgveelt, kus põhjusena olid välja toodud erimeelsused lähimate kaastöötajatega.

«Paljud Tartu inimesed teavad ja tunnevad Agot, teavad ka tema mõnevõrra käremeelset iseloomu,» ütles professor Joel Starkopf.

«Viimaste nädalate emotsionaalne pinge ilmselt ei teinud kolleegidevahelist suhtlemist sugugi lihtsamaks ja olukord kujunes selliseks, et Ago otsustas ise lahkumisavalduse esitada.»

Konkurss tulevikus

Kõrgvee töötab edasi Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktorina. «Ago Kõrgvee teened ei piirdu ainult Tartu kiirabi ülesehitamisega. Tal on märkimisväärselt suur roll selles, et kogu Eestis on kõrgprofessionaalne meditsiiniline kiirabi,» avaldas Starkopf tunnustust.

Tartu kiirabi on Starkopfi sõnul tulnud eriolukorras väga hästi toime ning juhtunu asutuse tööd ei mõjuta.