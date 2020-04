Potipõllumeeste aknalauad juba haljendavad

Kolm nädalat tagasi mulda pandud tomatiseemnetest olid läinud kolmapäevaks kasvanud mõne sentimeetri pikkused taimed. Kui mai alguses on soe, saab need kasvuhoonesse istutada.

Aknalaudadel on pottides ja totsikutes ninad mullast välja pistnud tomatitaimed, kasvuhoonetes on juba tükk aega tagasi tärganud redis ja muu väärt roheline kraam, potipõllumeestel on hooaeg alanud. Praegusel keerulisel ja ohtlikul ajal, kui on väga tähtis kodus püsida, pakuvadki taimede ettekasvatamine ja aiatööd paljudele tegevust ning ka meelerahu.