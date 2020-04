Piret Bristol: päev enne tänast. Monoloogide aeg

Vaevalt sain aga kergendatult hingata, et välismaailma sündmuste laviin on lakanud, kui need arvutist koju imbusid ja eluõigust nõudsid, koputades minu teadmatusele või vastutustundele ning müües mulle meelelahutust, millest ma justkui uues olukorras teravat puudust pidanuksin tundma. Videopöördumisi ja inimesekujulisi juturoboteid olid täis nii peavoolu- kui ka sotsiaalmeedia. Müügimehi trügis tuppa nagu vanas karikatuuris kauaks jäänud külalisest, kes heidab abielupaari vahele voodisse ja püüab oma juttu edasi rääkida.

Kõik mäletavad eelmist päeva, millegi olulise ja murrangulise eelset päeva, kui kellelgi pole veel aimugi muutusest. Praegu mäletame hästi vana normaalsust. Aasta pärast – kui me pole teinud just märkmeid, pidanud päevikut – saame seda kirjandusmuuseumis ajalehekaustu lapates meenutada. Minevik omandab olevikuga võrreldes mõnevõrra teistsuguse tähenduse. See on olukorra hea külg. Arvutisse kogunenud infohulki vaadates on mul ehk juba homme selge, mis on see, mida enam kunagi vaja ei lähe.