Video ⟩ Maaülikooli tehnikainstituudis valmis kaitsemaski prototüüp

Kaitsemaski konstruktsioon on lihtne: plastikust 3D prinditakse inimese pähe kinnituv maski osa, selle külge omakorda kinnitub läbipaistev visiir. Kui asetada see näo ette, ei kaitse see küll täielikult viirusega nakatumise eest, aga on ettevaatusabinõu. Näomaski kasutamise üks potentsiaalseid väljundeid võib olla näiteks teenindajate hulgas. Paljud teadus-ja õppeasutused üle maailma on sarnast initsiatiivi näidanud ja sellesisulisest ERRi uudistelõigust said ka EMÜ tehnikainstituudi inimesed inspiratsiooni tegutsemiseks. Õppejõud Tõnu Leemeti eestvedamisel võeti maaülikooli tehnikainstiuudis väljakutse vastu, et näha, milline see protsess on. Mõne tunniga ja õige tehnoloogiaga on võimalik üks visiir valmis saada.