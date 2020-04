Mis juhtus? Tartu kiirabi juht Ago Kõrgvee astus kriisi ajal tagasi

Kõrgvee saatis oma töötajatele täna pöördumise, kus soovis koroonakriisis toimetulekuks jõudu. «Tänan teid kõiki Tartu kiirabis tehtud töö eest, selle eest, et olete Tartu kiirabi nägu kujundada aidanud ning ka rasketel aegadel nagu ka praegune koroonaviiruse puhang on, asutusele truuks jäänud,» seisab tema pöördumises.

Ago Kõrgvee ütles Tartu Postimehele, et tagasiastumiseni viisid erimeelsused administratsiooniga ning loodetavasti aitab tema lahkumine töörahule kaasa.

«See oli emotsionaalne erimeelsus. Kuna inimesed avaldasid kollektiivselt meelt, siis oli keeruline selles asjas midagi ette võtta. Arvan, et inimesed ei andnud aru, mida nad sellega tegelikud teevad,» ütles Kõrgvee täna õhtupoolikul.

Oma pöördumises töötajatele kiitis Kõrgvee neid ja tänas. «Olen alati olnud uhke Tartu kiirabis töötavate arstide üle, imetlenud õdede käteosavust ning kiirabitehnikute sõiduoskusi. Jah, ma ei ole teid liiga sageli kiitnud, kuid teen seda nüüd ning loodan, et jätkate samas vaimus, väärtustades inimelu ja oma ametit. Olen alati võidelnud meditsiinilise kiirabi säilimise eest, olen pidanud võitlusi terviseameti ja haigekassaga, et tagada kiirabitöötajatele palk, mida nad väärivad, seda ka praeguse koroonapuhangu ajal. Olen alati toetanud projekte, mis kiirabitööd paremaks muudavad ning edendavad. Olen väärtustanud algatusvõimelisi ning iseseisvaid inimesi. Nüüd said minu ligi 26 aastat kiirabis ootamatult läbi ning palju ideid jäi realiseerimata,» kirjutas Kõrgvee.