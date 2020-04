Linn kontrollib liikumispiirangutest kinnipidamist koos politsei ja turvafirmadega

Tartu linnapea ja kriisimeeskonna juhi Urmas Klaasi sõnul on jätkuvalt kõige olulisem see, et inimesed püsiksid kodus ega levitaks kas või tahtmatult koroonaviirust. «Linna menetlusteenistus pöörab praegu oma põhiülesannete kõrval suurt tähelepanu liikumispiirangute ja viibimiskeelu täitmisele. Teeme aktiivselt koostööd nii turvaettevõtete kui politseiga. Eesmärk on inimestele selgitada olukorra tõsidust ja veenda neid piirangutest kinni pidama. Trahvimine on pigem äärmuslik meede,» selgitas Klaas.

Menetlusteenistuse kontrolli all on Tartus üle 150 objekti, mille hulgas on näiteks linna spordi- ja mänguväljakud, aga ka kaubanduskeskused ja teised avalikud asutused.

Järelevalvet teeb iga päev kuni viis kaheliikmelist meeskonda ning viimase kümne päeva jooksul on nad teinud ligi 1800 kontrollkäiku. Kasutusele on võetud ka kaardirakendus, mis võimaldab saada paremat ülevaadet kontrollitavatest objektidest. Rakenduse andmeid jagatakse ka politseiga.

Linnavalitsusega koostööd tegevad turvaettevõtted saavad informatsiooni muu hulgas linna infotelefonilt 1789, kuhu laekub palju linnaelanike tähelepanekuid liikumisvabaduse piirangute rikkumisest.

Klaas avaldas heameelt, et tartlased valdavalt täidavad eriolukorra juhiseid. «Tänan kõiki, kes on vastutustundlikult piirangutest kinni pidanud ja kodus püsinud. Viimased nädalad ei ole kellelegi kerged olnud. Paraku tuleb valmistuda selleks, et taoline olukord jääb veel mõnda aega püsima. Soovin kõigile vastupidavust ja kannatlikku meelt, vaid rangelt kõikidest juhistest kinni pidades saame sellest olukorrast kiiremini välja,» lisas linnapea.