Huntide küttimine lubatust vähem pole kahjusid juurde toonud

Otsene vajadus erilubade väljastamiseks praegu puudub. «Näiteks Leie ja Kolga-Jaani piirkonnas, kus varem on murtud koeri, ei ole märtsis kahjustusi lisandunud. Kui olukord peaks muutuma, saame alati eriloa väljastamist kaaluda,» sõnas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Peamine põhjus, miks 2019/2020. jahiaastaks kehtestatud huntide küttimismaht mitmes maakonnas täitmata jäi, oli lumevaene talv. Lumeta pole võimalik hundi liikumist jälgede järgi tuvastada ning tabamine on seetõttu keeruline. Paljuski seetõttu suudeti märtsis kaheksast eriloast realiseerida vaid üks. Huntide küttimismaht jäi kogu jahihooajal täitmata Harju-, Rapla-, Valga- ja Tartumaal.

Sageli on kiskjakahjustused tingitud sellest, et ei rakendata kaitsemeetmeid. Näiteks üks hiljutine juhtum oli Põlvamaal, kus hunt ründas lambakarja, kuid karjamaa polnud aiaga piiratud. Sellised loomad on kiskjatele ja hulkuvatele koertele lihtne saak. Kaitsemeetmeid polnud rakendatud ka Rakvere lähedal, kus 19. märtsil murdis hunt kodukitse.