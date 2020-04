Rahvas sai kohtus esimese võidu, Põltsamaa koolivõrk jääb sügisel muutmata

Tartu halduskohus leidis kaebusele eelhinnangut andes, et Põltsamaa vald ei ole haridusasutuste ümberkorraldamist otsustades ilmselt järginud kõiki menetlus- ja materiaalõiguse norme ning ei ole välistatud, et see on viinud lõpptulemusena ebaõige otsuseni.