Tartumaal lisandus ametlikult kaheksa uut koroonasse nakatunut

Täna hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest ehk üks inimene suri eilse jooksul. 10 koroonahaiget on surnud haiglates ja kaks hooldekodus.