Eriolukorras e-apteeki tabanud ülekoormus sundis hädalist skeemitama

Apotheka e-apteegi tellimuste hulk on viimastel nädalatel mitu korda kasvanud ning ulatub üle Eesti viiekohalise arvuni. «Ühtäkki tekkis väga suurel osal elanikest samal ajal vajadus apteegist midagi endale või perele muretseda,» kirjeldas Apotheka e-apteegi proviisor Jürgen Jänese praegust olukorda. «See pani ka e-apteegi ja kulleriteenuse osutajad väga suure surve alla.»

Kuigi Apotheka e-apteegi meeskond on varasemast suurem ja töötab hommikust hilisõhtuni, ei ole tavapärased tarneajad tellijatele veel tagatud. Jänese märkis, et Marko Praakli juhtumiga sarnaseid üksikuid liiga pikaks veninud tellimuse täitmisi on ette tulnud, aga need on leidnud kiire lahenduse. Kui tekib probleem, tuleb e-apteegiga võtta ühendust meili või telefoni teel. Erinevalt teistest e-poest tellitud kaupadest ravimite tellimusi tühistada ei saa.

Südameapteegi tegevjuht Risto Laur märkis, et nende e-apteegis on tarned üldiselt täpsed, aga kõik sõltub ravimist. Enamik ravimitest jõuab tellijale kätte ühe-kahe päevaga. Mõnel vähem ostetaval ravimil võib tellimise tõttu lisanduda üks-kaks päeva. Sellisel juhul peavad proviisorid tellijaga enne nõu ja lepivad kokku kõige kiiremas kohaletoimetamise viisis.

​Praakli pakkus, et praegusel erilisel ajal võiks ehk e-apteekide tööd kiirendada ravimipakkide koostamine ja teelepanek kohalikul tasandil. «Näiteks Apotheka võiks ravimeid komplekteerida ka Tartu laos,» arutles ta.

Südameapteek on eriolukorras avanud samuti e-apteegi võimaluse. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Keeruline protsess

Ent ka selle ettepaneku ees on uus takistus: probleem peitub ravimite kaugmüügi tegevusloas, mis on ainult ühel Apotheka apteegil Harjumaal. Seadusest tulenevalt võivadki tellimused e-apteegist välja minna üksnes sellest apteegist.

Loa vormistamine mõnele teisele apteegile nõuaks palju aega, sest nõudeid on palju. Viimaste hulgas on näiteks vastava keskkonna olemasolu, nõustamiskanalid ning võimalused tellimusi komplekteerida ja ravimeid saata.

«Kui apteek tahaks valida endale ravimite kättetoimetamiseks kullerteenusena koostööpartnerit, peab internetiapteek olema teinud riskianalüüsi ja kehtestama tingimused, mida tuleb saadetiste kättetoimetajal täita,» selgitas Kristi Sarap. Näiteks ei või internetiapteegist ravimeid toimetada pakiautomaatidesse, mis asuvad õues, sest neis puudub ravimi ohutuse ja kvaliteedi säilimiseks ette antud temperatuur. «Apteek pole tavaline pood, sellest ei saa teha ka tavalist sorteerimis-, komplekteerimis- või väljastuspunkti,» märkis Sarap. «Apteegi üks suur ülesanne on ka nõustamine.»

Sarap lisas, et kohalikul tasandil komplekteerimine ei avaldaks ravimi kättesaadavuse kiirenemisele suurt mõju. «Esmapilgul võib see tunduda kiirem, aga suures plaanis ravimite kättesaadavuse kiirust ei mõjuta,» ütles Sarap. «Ka praegu kogutakse erinevatelt ettevõtjatelt, seal hulgas internetiapteegist, pakid kokku ja viiakse sorteerimiskeskusesse, kust need laiali veetakse.»

Apothekal on Eestis ainult üks ravimite kaugmüügi loaga apteek, kust kõik internetis tehtud tellimused teele pannakse. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Olukord paraneb

Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on sotsiaalministri soovituses nimetatud erandite tegemise võimalus. «​Võib ju juhtuda, et ravimid hävisid või kadusid ning sellisel juhul tuleb see registreerida,»​ selgitas ta.

Suures plaanis peab ta ravimite ostmise piirangut vajalikuks. «Arvan, et see on mõistlik otsus, sest ravimiameti statistika näitas eriolukorra kehtestamisel tõepoolest ravimite väljaostmise kasvu poole võrra,» kinnitas Kalda.​

​Praakli juhtumi asjus nõustus Jänese, et eriolukorra esimestel nädalatel võisid e-apteegi tarneajad olla tavapärasest ühest-kahest päevast tõesti pikemad, 4–7 tööpäeva. Selleks nädalaks on Apotheka suutnud ravimid kohale toimetada juba 3–5 tööpäeva jooksul.