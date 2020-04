Tarmo Punger: arvestagem, et igaüks meie seast võib olla viirusekandja!

Esiteks on nüüdseks selgunud, et lisaks suurele hulgale kergemate või keskmiste haigusnähtudega nakatunutele on uutes uuringutes selgunud arvestatavalt suur hulk peaaegu ilma mingite haigusnähtudeta nakatunuid, kes siiski võivad olla nakkusallikaks järgmistele, võibolla raskesti haigestuvatele inimestele. Selline, haigusnähtudeta nakkuskandjate hulk on selgunud nii Hiina uuringutes kui ka näiteks Saaremaa suuremates testimistes.