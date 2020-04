Nikolai Põdramägi: me võidame koroona

Igal aastal haigestub viirushaigustesse miljoneid inimesi maailmas. Ja sureb sadu tuhandeid viirusest tingitud kopsupõletikku. Nüüd on gripiviiruse kõrvale tulnud koroonaviirus. Koroonaviiruseid on mitukümmend. Seekordne haiguspuhang on võtnud laustaudi ehk pandeemia mõõtmed: levinud üle maailma.

Ometi on maailmas arvamusi seinast seina. Venemaa epidemioloogiaprofessor akadeemik Igor Gundarov ütleb, et paanikaks pole põhjust. Venemaal haigestub igal aastal viirusest 4–7 miljonit inimest ja haigestunutest sureb 30 000 – 35 000 ja see olevatki nende normaalsus. Tema arvates olevat tegu hirmupandeemiaga, müraga, mis tekitab paanikat ja mõjub halvasti psüühikale. Paanika suurendab ka üldist suremust. Sageneb suremine teistesse haigustesse. Paanikatekitajaid tuleks tema arvates karistada. Arvamust avaldada võivad kõik, aga vastama peaksid selle ala teadlased.

Itaalias elab 60 miljonit inimest ja igal aastal sureb neist 600 000, iga päev umbes 1650 surma tavaolukorras. Praegu sureb seal koroonasse umbes 800 inimest päevas. Üldsuremuse tõusust pole teatatud. Kas järeldus on, et üks viirus, gripiviirus, on asendunud koroonaviirusega. Aga veel kord: arvamusi on seinast seina.

Pole kahtlustki, et koroonahaigust tekitav viirus on väga agressiivne ja nakkav. Viirusevastast ravi ei ole, aga sümptomaatiline ravi on olemas. Saame leevendada nohu, köha, palavikku, peavalu, hingamishäireid. Seni pole veel leitud vaktsiini ega ka tõestust, et haiguse läbipõdenul tekib immuunsus. Nõnda ei tarvitseks vaktsiin näiteks pool aastat hiljem toimida.

Haigus olevat saanud alguse Hiinast Wuhani linna turult mullu detsembris, aga liigub ka mitmeid kuulujutte. Hiinas oli haiguspuhangu alguses palju varjamist, salatsemist. Kas päris tõde teada saamegi?

Praeguseks on selge, et koroona ei ole ohtlik mitte ainult vanemaealistele, nõrga immuunsuse ja raskete kaasuvate haigustega inimestele, vaid haigestuvad ja surevad nooredki.

Eestis ollakse arvamusel, et suurem viirusepuhang jõudis meile Itaaliast koos Milano võrkpallimeeskonnaga. Kuressaares peeti kaks päeva võrkpallivõistlusi täissaalile, fänne oli kohal kogu Eestist. Pärast seda oli veel rahvarohke mullifestival Saaremaal. Varsti oli haigeid juba ka Tallinnas, Harjumaal, Võrumaal ja mujalgi.

Üks otsustajaist palus andestust, teised pole kõssanudki. Seekordset viirusepuhangut ei võetud haiguse leviku alguses meil kuigi tõsiselt. Ennegi nohus oldud ja köhitud! Rahvas teab ju – kui ravid, saad nohust lahti nädalaga, kui ei ravi, läheb seitse päeva.

Õnneks kõik siiski ei nakatu koroonasse. Arvatakse, et kahest-kolmest inimesest nakatub üks. Oluline on märkida, et ka sümptomiteta inimene võib nakatada teisi piisknakkusena õhu või siis saastunud pindade kaudu.

Seega väljaspool kodu ära näpi kõike, pese ja desinfitseeri hoolikalt käsi. Soovitan maski kanda, see kaitseb sind teiste eest ja teisi sinu eest.