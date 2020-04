Kaubaks läks tühi krunt, kuid mitte vana maja

Nii ei ole enam see umbes 150 aastat vana hoone ka lammutatavate nimekirjas ja kui linnavalitsus kaalus, kas remontida, saadi tulemuseks, et liiga kulukas, ja mõistlik on müüa, selgitas Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.

Sel nädalal kinnitaski linnavalitsus enampakkumise tulemuse, kuid müüa on õnnestunud vaid osa soovitust: Karin Raidi ettevõte Paju Arendus tahtis algihinnaga 235 000 eurot 2494-ruumeetrist elamumaakrunti, mis jääb tänavajoonest eemale, vana puumaja taha.

See krunt sündis pärast seda, kui esimene enampakkumine mullu nurjus. «Nüüd otsustasime kinnistu jagada, sest avaldati arvamust, et eraldi kinnistuna ollakse valmis ostma,» selgitas Jürgenson. «Ühele poolele laekus pakkumine, teisele mitte. Kindlasti sügisel proovime hoonega krunti Narva 101 uuesti müüa.»

Esialgu üle 4000-ruutmeetrisest krundist on nüüd majaga koos 1818 ruutmeetrit. Alghind oli sel korral 380 000 eurot.

Karin Raid ütles, et tema ei ole huvitatud vana maja kordategemisest, sest seal on ette näha ilmselt palju kulutusi, maja on kehvas seisus. «Ma ei vaadanudki selle poole, see on teine spetsiifika,» lisas ta.

Elamukrundi kohta ütles Raid, et kuigi linn oli sellele teinud eeleskiisi, on kavas arhitektidega nullist pihta hakata. Tähtajalist hoonestamiskohustust tehinguga kaasas ei käi, sellegipoolest tahab ta ehitust alustada suvel. Ja kui juba pihta saab hakata, on järgmiseks suveks valmis.

Et olud on kiiresti muutunud, Raidi ei hirmuta. «Hindamine, mille järgi linn selle oksjonile pani, oli tehtud siis, kui me keegi koroonast veel midagi ei teadnud,» sõnas ta. «Ostsime õiglase hinnaga ära, nagu kinnisvarahindajad sellele hinna panid. Ega elu nüüd päris seisma jää, kui ka haigus praegu veidike ära räsib.»