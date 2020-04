Politsei käis kaks korda järjest eriolukorra reegleid eiranud spordiklubis, treenijad pagesid tagauksest

Spordiklubi Corsagym omanik Gert Goršanov ütles, et tema treenis koos sõbra ja naisega ega tea, kes maja ümber ringi jalutasid. «Kui lahvatas koroonakriis, siis järgisin valitsuse ettekirjutatud juhiseid: sulgesin uksed, panin sildid välja, lõpetasin kasutusõiguste müügi ja seega panin ka oma sissetuleku pausile,» rääkis ta ja lisas, et ei näe põhjust – ja seda ei nõua ka riik –, miks ta ise ei võiks treeniguid oma isiklikus kodusaalis jätkata, ka perega, inimestega, kellega nii-kui-nii igapäevaselt koos ollakse.

«Ehmatav oli politsei reageerimise proportsionaalsus. Tuli lausa kolm patrullautot ja siis neli ametnikku, kes ilma maskideta spordiklubisse sisenesid! Minu märkuse peale, et miks neil maskid puuduvad, teatati, et nendel ei peagi olema,» rääkis Goršanov. Talle jäi mulje, et tegemist oli jõudemonstratsiooniga ning pakkus, et olukorra viisakaks lahendamiseks oleks piisanud telefonikõnest.