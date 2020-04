Lauri Mällo: tuleb hoida noorte meel ergas ja mitte lasta neil longu vajuda

Olge head, ärge muretsege nende asjade pärast. Mõelge parem, mida teie saate ette võtta, et teha selles olukorras õpilaste elu huvitavamaks ja samal ajal lihtsalt normaalsemaks. Olukord, milles oleme, vajab ennekõike inimlikkust, soojust ja igapäevasust.

Iga kord, kui annate ülesande, mõelge, kas see on ikka see, mida vaja. Iga kord, kui küsite, miks ei ole ette antud töö tulnud õigeks ajaks, alustage juttu pigem sellest, et küsite, kuidas õpilasel läheb. Te ei tea kunagi, kas keegi tema perekonnast on haigestunud, kas tema on see, kelle ema või isa või mõlemad on ööpäev läbi haiglas tööl või kas neil üldse enam on tööd. Tal võib olla vanaema, kellel on köha, ja ta muretseb tema pärast, või on väike õde haige.

Proovige luua õpilastele soodne pinnas uueks elurütmiks, kuid säilitage ka enda rütm. Meie teiega ei ole eesliinil, nagu on meditsiinitöötajad, meie oleme tagalas. Meie ülesanne ei ole praegu arendada akadeemilisi võimeid, see ei ole esmatähtis. Me oleme need, kes peavad hoidma teatud vanuses Eesti noorte meele erksa ja pakkuma neile jõukohast pingutust, mitte laskma neil longu vajuda olukorras, mis neile on nii võõras. Suhelge oma õpilastega, küsige, kuidas neil läheb.

Andke lihtsalt õpetajale teada, et te ei jõudnud lapsega teha ära seda loodusõpetuse tööd, mis oli 7. klassi töövihikus, sest te ei ole 20 aastat füüsikat õppinud.

Hea lapsevanem, ka sina oled uues olukorras. Ma ei kujuta ette, kui palju on neid erinevaid mustreid, mille järgi praegu pered peavad toimetama. Muutusi on liiga palju, asju, mille pärast muretseda, on enam kui küll. Ja siis veel see kaugõpe.

Lapsevanemana oleme harjunud, et 35 nädalat aastas on viiel päeval meie lapsed hoitud. Nüüd on nad järsku kodus ja mitte niisama kodus, vaid «kodukoolis». Ja teie olete kodukooli abiõpetajad.

Kainet meelt selles olukorras! See ei ole kerge. See on väga keeruline. Aga jällegi, see ei ole praegu kõige keerulisem asi. Ei ole mõtet sarjata õpetajat, kooli, haridussüsteemi, kui mõni ülesanne käib üle jõu. Andke lihtsalt õpetajale teada, et te ei jõudnud lapsega teha ära seda loodusõpetuse tööd, mis oli 7. klassi töövihikus, sest te ei ole kakskümmend aastat füüsikat õppinud. Ja gümnaasiumi matemaatika käib meist enamikule üle jõu.

Aga leidke oma tihedas päevas see aeg, kus te küsite lastelt, mis neile kõige raskem oli ja millega nad rõõmsalt hakkama said. Ja mitte ainult koolitöös, muidu ka. Nad on oma toas kinni. Ja teie ei ole neid sinna sundinud. Miski muu on. Hää lapsevanem, küsi oma lapselt, kuidas tal läheb, mis teda rõõmustab.