Talu e-pood töötab nagu jõuluajal

Eriolukorra ajal, mil kõigil tuleb võimaluse korral kodus püsida ja vältida teistega kokkupuutumist, on hüppeliselt kasvanud e-poodide kasutamine. Nii-öelda vanadel tegijatel äri õitseb ning eriolukorra ajal on veebikaubandust alustanud ka uued ettevõtted. Ent kõik väikesed ja keskmised ettevõtted pole selle rongiga kaasa läinud, kuigi just neil oleks e-kaubandusest praegu palju võita, selgub SEB panga uuringust.