Hooldustöötajate elektriautod hakkavad ära väsima

Praegune plaan ei tähenda, et linn kohe ja kiiresti elektriautodest loobub, ütles Tartu sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak. Korraks hooldustöötajate autopark isegi suureneb ja tööd, mida nende abil teha, jagub.

Remont auto hinnaga

See plaan aga vaatab tulevikku, sest eakate elektriautode ülalpidamiskulud järjest kasvavad. «Need on kaheksa-üheksa aastat vanad,» ütles Kalda päevakeskuse juhataja Annika Sõna.

Läinud aastal läks päevakeskuse kolme auto parandus maksma 3700 eurot. «Kui auto jääkväärtus on 5000 eurot, ei ole see võib-olla enam mõistlik,» märkis Sõna. «Kui mõni jupp saab vahetatud, eks see ikka sõidab, aga ka põhjad roostetavad ja autod on ikkagi vanad. Remondivajadus järjest suureneb.»

Mina küll ei ütle, et elektriauto ei sobi, ütles Tartu sotsiaaltöö juht Merle Liivak.

Linnavalitsus on eelnõu õiendis üles lugenud, et vahetamist vajavad rehvid, väikesed käivitusakud ja piduriklotsid. Mainitud kolmel autol tegi remondi kalliks kliimakompressori vahetus. Väljavahetamist on vajanud autode vaakumpumbad, mille hind on suurusjärgus 700 eurot.

Liivak ei oska pakkuda, millal võiks juhtuda, et kõik elektriautod kasutusest kaovad. «Mõned vallad on juba loobunud, kuid linnas on vahemaad ja teeolud elektriauto elus hoidmiseks paremad,» märkis ta. «Mina küll ei ütle, et elektriauto ei sobi. Need konkreetsed autod hakkavad oma elu ära elama.»

Autosid on hooldustöötajatel vaja eeskätt selleks, et abivajajatele toit poest koju viia ja Annika Sõna ei tahaks kuidagi seda, et langetakse tagasi eelmisse sajandisse, mil hooldustöötajal polnudki muud valikut, kui kaupa käeotsas tassida.

Igapäevane töövahend

«Auto on meie igapäevane töövahend,» nentis ta. «Nüüd saab toidu poe juures käruga auto juurde veeretada, kokkuvõttes väheneb teekonna pikkus ja vajadus kanda. Meie töötajad on ikkagi naised, kelle vanus jääb 50 kanti.»

Tõsi, kõik hooldustöötajad autoga ei sõida, mõni käib ikka jala, mõni jalgrattaga.