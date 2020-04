Kiirreageerija pidas töövälisel ajal kinni raskes joobes juhtimisõiguseta autojuhi

Juhi dokumentide ja andmete kontrollimisel ilmnes lisaks, et autoroolis olnud raskes joobes mehel puudus sootuks ka juhtimisõigus. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning ta toimetati arestikambrisse.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Jüri Vissaku sõnul väärib kiirreageerija tegutsemine kiitust. «Joobes sõidukijuht on ohtlik nii endale kui teistele ja seetõttu oli juhi kinnipidamine kiirreageerija poolt ka töövälisel ajal väga tubli ja kiiduväärt tegu. Nüüd on joobes juht tänavatelt arestimajja viidud ja teda ootab ees kohtumenetlus,» ütles Vissak.

«Julgustan kõiki kahtlase sõidustiiliga või joobekahtlusega juhti nähes sellest häirekeskusele teatama. Küll aga tuleb sellise juhi takistamisel pidada silmas enda turvalisust – kahtlast juhti võiks eemalt jälgida või talle järgi sõita ning politsei ära oodata. Kindlasti tuleb seejuures arvestada liikluseeskirjadega, sest kui joobes juht otsustab näiteks ohtlikult kiirust ületada, peaks valvas kodanik laskma töö ära teha selleks pädevatel politseinikel. On meeldiv tõdeda, et inimesed saavad üha enam joobes juhtimise ohtlikkusest aru, sest üha enam jõuab meieni sellise käitumise kohta vihjeid. Iga selline vihje on suur panus inimeste turvalisusesse,» lisas Vissak.