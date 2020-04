Konnade kevadine ränne piirab Ihastes liiklust

Eestimaa looduse fond on rõhutanud, et kahepaiksetel on looduses tähtis roll, neil on suur mõju toiduvõrgustikes nii maismaal kui ka vees. Kõik Eesti kahepaiksed on looduskaitse all. Ohtusid on palju: sobivate elupaikade hävimine ja killustumine intensiivistuva metsanduse ja põllumajanduse tagajärjel, veekogude halb kvaliteet, kalade asustamine väikeveekogudesse, hukkumine autoteedel, haigused jm. Konnade elu on täis ohte: vaid umbes 1 protsent kõikidest konnakullestest suudab elada nii vanaks, et ise järglasi anda.