Kirjanduslinn soovitab: Valdur Mikita ja «Usalda ennast»

Valdur Mikita põhjendab oma valikut nii: «Muidugi ei jõua keegi tänapäeval sellist raamatut tervenisti läbi lugeda. See on väga aeglane raamat, palju hullem veel kui Fred Jüssi «Olemise ilu». Aga selle viimase tänukõne eesti suurele müstikule võiks siiski läbi lugeda,» ütles Mikita, kelle sõnul on «Usalda ennast» läbi kahe aastakümne kestnud kirjavahetus, milles avaneb ilus, valus ja sügav sissevaade inimese hingeellu, kes küsib endalt seda kõige olulisemat küsimust: kuidas otsida ja leida lepitust maise elu ja kõrgemate jõudude vahel?