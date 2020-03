Vot elamegi nüüd rotiaastal

Iga nali pole naljakas. Mõni on liiga labane, mõni ei sobi sellesse aega või kohta. Aga põhimõtteliselt ei ole asja, mille üle ei tohi üldse nalja teha. Eluterve suhtumine kulub alati ära, eriti keerulistel aegadel, mil on tarvis argimurede lahendamise kõrvalt ka külma pead säilitada. Ka siis, kui sinust mitte väga kaugel juhtuvad kurvad asjad. Tänase naljapäeva puhul valisid Tartu Postimehe toimetuse ajakirjanikud oma lugejatele näitamiseks välja mõned koroonateemalised meemid, mis neile viimastel nädalatel internetiavarustes surfates on enim meelde jäänud ja rõõmu pakkunud. Naerame ikka!