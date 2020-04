Kätlin Konstabel: tantraseks vabalt peetud karu nahal ja teised koroonaaja empaatiaavaldused

Seega, kas me võiks palun ühes asjas kokku leppida: seni, kuni meie ümber on inimestel elus nii palju ebakindlust ja nii palju erinevat muret, pinget tuleb juurde ja lõppu ei paista, ärme palun eputa enda heaoluga.

Hoiame end vaos, kui meil on hästi. Me ei tea ega saagi teadma enamiku inimeste muredest, aga võtaks lihtsalt alusteadmiseks, et praegu lihtsalt on väga keeruline aeg ja kui meil endal mingil põhjusel on kõik siiani korras, siis oleme tänulikud.

Oleme tänulikud ja pakume abi või kasvõi kuulajat kõrva neile, kellel nii hästi pole ja kes usaldavad meid nii, et loodavad meile hetkeks toetuda. Oleme taktitundelised ja hoiame vaos oma soovi rõhutada praeguse kriisi võimalikke positiivseid külgi.

Selline eputaja ja targutaja unustab ära, et tema suhtluspartneril, auditooriumil või lausa enamikul võib olla praegu teisiti, väga teisiti ja väga halvasti.

Olukorras, kus päriselus ollakse mures enda ja oma lähedaste tervise pärast ning tuhanded ja tuhanded eestimaalased peavad äkitsi arvutama, kas söögi lauale toomiseks raha jätkub ning kas elektri, vee ja telefoni eest ka makstud, on selline meelisklemine lihtsalt taktitu. Tee seda oma väikeses virtuaalseltskonnas, kus tead päris kindlalt, et kõigil on asjad korras – jah, miks ei, aga mitte muidu.

Enamik meist oskab teistega sedasorti hoolimise kunsti küll. Nüüd, kus nii palju suhtleme vahendatud moel, on teise tajumine lihtsalt palju raskem. Ei läinud me ju enne kriisi sõbrale kiitlema oma palgatõusuga, kui tema sai just töölt kinga, ega kukkunud uhkustama oma tervise kompleks­uuringu hiilgavate tulemustega, kui teadsime, et semul on hoopis tõsisemad uuringud seljataga ja tulemused hõiskamisväärilistest kaugel.

Muidugi ei arva ma seda, et rõõmustada ei tohi. Tohib ja peab, eriti just praegu. Õigupoolest on rõõmustamisoskus lausa hädavajalik, sest pingelisele ja negatiivsele lihtsalt peab vaimse tasakaalu säilitamise huvides vastasmärgilist vastu leidma – aga mõtleme ometi, kellega me just praegusel keerulisel ajal oma rõõmu jagame, et see tundetuna ei mõjuks ja haiget ei teeks.

Liiati, kui me oma rõõmu jagame, siis me ju ootame, et teine meile südamest kaasa elaks, koos meiega rõõmustaks.

Mida rohkem on neid, kes oma päris või näilise heaoluga laiavalt edvistavad, ning neid teisi, kes muresid iga hinna eest varjavad, seda kaugemale me üksteisest jääme ja sotsiaalmeedias automaatsete viisakusvormelitena teele pandud meeldimisklikid ja südamekesed siin ei päästa. Oleme eraldi füüsiliselt ja vaimselt, üha rohkem nii. Kätt teise abistamiseks ei siruta, sõbralikku pilku ei heida, huvitundvat tekstirida teele ei pane.