Oskar Lutsu huumoripreemia pälvija Argo Aadli eelistab filigraanset nalja

Herbert Ving on tegelikult üsna kõrvaline asi ühest Ka­­nal 2 saatest ja osutunud väga menukaks. Sama palju on see preemia seotud Eesti Televisiooni sarjaga «ENSV». Eks ikka on arvestatud kõiki mu tegemisi läbi aastate, ka Linnateatris, kus on mu põhitöö.