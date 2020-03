Koroonakriis tõmbas koolimaja ostule pidurit

Tartu linnavalitsus ja Tartu ülikool on põhimõtteliselt kokku leppinud, et linn ostab seni haridusteaduste instituudi kasutada olnud maja Salme 1a, vaja on seda Karlova kooli ruumikitsikuse kõrvaldamiseks. Paraku on koroonakriis lepingu allkirjastamist edasi lükanud, sest on pakilisemaid asju, möönis Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.