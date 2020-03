Reformiga kaob Tartust viis apteeki

«OÜ Tartu Uusapteek proviisoril on lubatud Tartu linnas pidada nelja apteeki, aga seni on tegutsenud viis. Üks neist tuli sulgeda ja saime sellest otsusest juba varem teada,» selgitas Kristiine Siimo.

Südameapteegi tegevjuht Risto Laur ütles, et kolm apteeki Tartus on tulnud sulgeda proviisorite algatuse puudumise tõttu. «Apteegiteenuse jätkumise kõige olulisem kriteerium on, et apteek peab kuuluma proviisorile,» märkis Risto Laur. «Suletavate apteekide proviisoritel puudus huvi apteegi pidamine üle võtta.»