Pommigrupp tegi kahjutuks kaks Põltsamaa vallast leitud mürsku

Mitmetest sõdadest ja sõjajärgsest perioodist on maapõue jäänud palju igasugust lahingumoona. Iga aasta avastatakse Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha. Kõik lõhkekehad võivad välja näha väga erinevad ja välja ilmuda ettearvamatutest kohtadest. Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Nende roostes või moondunud välimus võib olla petlik ning käitumine ettearvamatu ja plahvatusohtlik.