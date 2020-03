Kajar Lemberi kriminaalasja algusest möödub kuus aastat

Tellijale

Küsimusele, kuidas ta end tunneb pärast nii pikka uurimisperioodi, vastas Lember, et hästi, sest nüüd on istungid juba käega katsutavas kauguses. Samas rõhutas ta, nagu mitmes varasemaski usutluses, et uurimine on veninud üle mõistuse kaua. «Olla avalikkuse ees pea neli aastat ilma kohtuta juba algusest peale selgelt süüdimõistetu ei ole just meeldiv kogemus, aga olen õppinud sellega elama,» lausus ta.