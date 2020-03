Eriolukorras lasub emadel ja isadel lapse kodukooliõppe koorem. Kuidas saavad neis tingimustes hakkama aga erivajadustega õpilased? Pilt on tavapärasest väga erinev, igas koolis omamoodi ja paljuski käib noatera peal kõndimine, nentis haridus- ja teadusministeeriumis erikoolide tegevust koordineeriv Jürgen Rakaselg (pildil).

On koole, kus erivajadustega lapsed on koduõppel, ja on koole, näiteks Kaagveres, kust ei saa lahkuda isegi eriolukorra ajal ning kus nüüd pinged üha kasvavad.