Perearsti argipäev: kuidas uurida meili teel kurku, kuidas veenda ja aidata

Tellijale

Ülikooli perearstikeskuse arstid võtavad hommikupoolikuti vastu patsiente, kellel pole viiruse sümptomeid, aga kellega on vajalik ilmtingimata kohtuda, et seisundit hinnata. «Meil on väga range kord, keegi ei pääse vastuvõtule ette registreerimata ja alati helistame vastuvõtule eelneval päeval kõik registreerunud üle, et küsida, ega ta pole ehk haigestunud mõnda viirusnähtudega haigusesse,» kirjeldas praegust töökorraldust Ülikooli perearstikeskuse arst Ruth Kalda.