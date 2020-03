Tellijale

«Vastavalt sellele, kuidas inimesed ja olukord muutuvad, muutuvad ka karistused. Me ei taha kohe vajutada kõige raskemat,» ütles Virk. «Anname inimesele võimaluse aru saada, et nad on valesti käitunud. Jutust nende puhul ei piisanud, sest neile oli hoiatus tehtud juba. See oli kaheteistkümnendik võimalikust karistuses, järgmine kord summa tõuseb. Selline on loogika kõigi karistuste määramisel.»