Nelja-aastane Lisete Saks kinkis laupäeval oma arvuti suurele perele, kellel seda tema arvates on rohkem vaja. Erakogu

Koolilapsed on kaks nädalat olnud kaugõppel ning see täiesti uus olukord hakkab muutuma argipäevaks. Kaugõpe pole lihtne kellelegi, probleeme on palju.