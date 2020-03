Tellijale

Jutustuse autor Renna Aret­ha Ali (1961) on lisanud tagakaanele, et Matti Milius (1945–2015) oli tuntud tartlane, kunstikoguja ja kultuurikorraldaja ning et autor ise on eesti filoloog, luuletaja, meedik ja ema. «Aretha ja Matti elasid avatud suhtes 35 aastat,» jätkab autor. «Autor alustas raamatu kirjutamist aastal 2013 kokkuleppel Mattiga ja lõpetas pärast Matti surma. Matti ootas seda raamatut.»