Uus liiklemiskord juurdub, aga esimene sõnum on ikka: püsi kodus!

Pole vahet, kas neljapäev, reede või laupäev, ikka toob ilus ilm Tartu alleedele hulganisti jalutajaid ja sportijaid, kohati on keeruline hoida võõrastest paarimeetrist vahet, nagu uus aeg koroonaviiruse leviku tõkestamiseks nõuab. Ja on ka seltskondi, kes on unustanud, et avalikus kohas ei tohi korraga koos olla üle kahe inimese, kui tegu pole just lähikondsetega.