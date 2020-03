Mida lastega kodus peale hakata: kleebi, lõika, tee tapeedist püss

Pliiatsid ja pooleli pilt. FOTO: Aime Jõgi

Me kõik oleme mõnikord surmani väsinud. Lapsed sellest ei hooli, sest nad ise ei väsi ju kunagi!

Vahel võib päästa sind totter idee, mille labasusest lapsed kohe aru ei saa. Tuleb neile valetada, et sa võlud neile - mobiiltelefonid!

Ja võludki!

Võlutelefonid. FOTO: Aime Jõgi

Laste näod võivad küll pisut pikaks venida, kui sa need telefonid neile lõpuks ulatad, aga rõhutada tuleb, et need on võlutelefonid.

On uskumatu, kuidas nad asuvadki lihtsat paberlehekest käes hoides telefoni mängima ja üksteisele helistama. Laste fantaasia on imetlusväärne. Kui sul on teine tuba, saadad nad sinna ning saad veerand tundi vabadust ja jõuad õhtused uudised üle vaadata.

Lennukid ja relvad

Lennukid. FOTO: Aime Jõgi

Vanasti voltis minu isa mulle paberist lennukeid. Ka moodsa aja lastele meeldivad paberlennukid väga. Ka leiab mitmelt poolt voltimisõpetusi ning kuigi mitte kõik, siis osad neist lendavad elutoa lae all päris hästi, maandudes diivani taha. Õnneks ei purune maandudes midagi.

Siin allpool on nüüd veel üks variant laste kodustest kunstitöödest. Lapsi kõige paeluvam osa neid töid tehes on dinosaurustele silmade kleepimine. Neid väikseid silmi peab lihtsalt igas kodus olema (pärit mingist kunstivahendite poest enne kriisi)! Tillemaid ja veel tillemaid, kuna väikestel näppudel ja ajul on väga kasulik neilt laualt üles korjata, paigal hoida ja konkreetsesse punkti liimida.

Dinosaurused. FOTO: Aime Jõgi

Üks lähivaade. Äärmiselt dünaamiline taust.

Hea dinosaurus. FOTO: Aime Jõgi

Nüüd vaata aga pilti allpool, ja mõtle, mis need on:

Püss ja mõõk. FOTO: Aime Jõgi

Jah, tegemist on sõjarelvadega, ja ükskõik, kuidas püüda, ei ole ilma relvadeta elu võimalik. Ka siis, kui püsse ja mõõku ei ole lastele põhimõtte pärast poest toodud, mõtlevad nad need ikkagi välja, kasutades mängupüssideks kokkupandava rongiraudtee rööbast, õuest leitud toigast, joonlauda või ei tea mida. Igajuhul vahendit, mis laste kokkupõrke puhul head ei tõota. On mõttetu nende peale karjuda ja nende tagajamisi keelata. Kord päevas peavad nad saam isu täis joosta.

Nii tuli välja mõelda püss ja mõõk, milleks läks vaja tabeedirulli jääki ja ehitusteipi. Nende relvadega üksteist taga ajades ja togides on inimkaod olematud ja ka pisaraid on võimalik kokku lugeda.

Kui see lugu kellelegi lohutust või uusi ideid pakub, pole see aeg asjata kulunud. Me kõik teame, et ühel päeval on normaalne elu tagasi.

Selle loo inspiratsiooniks on minu vaprad täiskasvanud lapsed ja nende lapsed - neli poissi, vanuses 6, 4, 3 ja pool ning kaks ning meie ühine elu.