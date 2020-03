Kui koroonaviirushaigust saab kodus ravida vaid sümptomeid leevendades, siis mis abi on ravimtaimedest

Professor Ain Raal jagab Tartu Postimehe palvel nõuandeid, kuidas viiruslikke külmetushaigusi põdedes ravimtaimedest abi saada. Tema tähelepanekud tuginevad teadusuuringuile ja algavad siit.

Stressi peletamise tee

Stressi puhul on hea uudis see, et appi tulevad pärnaõied: Euroopa Ravimiamet on tuginedes piisava taseme ja arvuga teadusuuringutele tunnustanud ja soovitanud pärnaõite kasutamist kergemast stressist vabanemiseks.

Oma osa on siin teejoomise rituaalsel küljel – me teeme midagi ja saame midagi.

Tuleb võtta 1,5 g peenestatud pärnaõisi, valada need üle 150 ml keeva veega, jätta 10 minutiks seisma ning juua nõnda saadud teed 2 kuni 4 tassitäit päevas.

Kui stressiga tuleb, teetass käes, rinda pista tavaliselt kaks kuni kolm nädalat, siis palavikku aitab langetada juba pärnaõietee ühekordne annus.

Organismi tugevdamiseks külmetushaigustesse nakatumise riski vähendamiseks soovitab Euroopa Ravimiamet purpur-siilkübarat ehk punast päevakübarat, millest valmistatud Echinacea-nimelisi preparaate.

Toime saavutamiseks kulub samuti nädalat kolm, aga mingit garantiid siin anda ei saa. Samuti pole teada, kas ja kuidas siilkübar koroonaviiruse korral töötab.

Otseselt sellesse viirusesse toimivaid ravimtaimi praeguseks teada ei olegi, seega saavad ravimtaimede kasulikud toimed avalduda vaid kaudselt.

Vett, vett ja teed

Viiruslike külmetushaiguste ja gripi põdejail soovitatakse rohkelt, 2 kuni 3 liitrit päevas vedelikku tarvitada. Miks see hea on?

Viirusnakkuste korral tuleb viirustest ja haigusest tingitud jääkained organismist võimalikult tõhusalt välja viia. Igasugune pesu ning üle- ja läbiloputamine eeldab aga piisaval hulgal vett.

Teiseks kaotab keha palavikuga higistades, nina nuusates ja köhides vett tavapärasest rohkem, rääkimata oksendamisest või kõhulahtisusest. Lisaks üldisele dehüdratatsioonile muudab veepuudus ülemiste hingamisteede sekreedi tahkemaks, mistõttu seda on nuusates ja köhides raskem organismist väljutada, ja see on omakorda on pidu pisikute tänaval.

Kolmandaks, rohke vedeliku tarbimine ja sealhulgas ravimtaimetee joomine annab parema enesetunde. Oma osa on siin tegevuse rituaalsel küljel – me teeme midagi ja saame midagi. Soe ravimtaimetee on seejuures kindlasti parem kui paljas vesi, kuid päevas vajaliku kahe ja rohkema liitri vee saamiseks võiks vahelduseks rüübata ka puhast vett.

Õlu annab kehale samuti rohkelt vedelikku, kuid tasub teada, et rohke alkohol nõrgendab immuunsüsteemi. Piirata tasub ka suhkrurikkaid poemahlasid või siis vähemalt neid veega lahjendada.

Kätepesu järel kurgukuristus

Nakkumisriski vähendamiseks tuleb esimesel võimalusel pärast sunnitud käiku poodi või apteeki käsi pesta, kuid mitte ainult: võimalikud suu ja kurgu limaskestale kogunenud viirused tuleb sealt kahe- kuni kolme-kordse suuloputamise ja kurgu kuristamise teel minema pesta.

Selleks sobib leige vesi või veel paremini soe ravimtaimetee, mis valmistatud näiteks kummelist, raudrohust või pärnaõitest. Sama teed võib hiljem ka juua.