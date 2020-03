Kliinikumi nõukogu juht Urmas Klaas kliinikumi juhi Priit Eelmäe tagasikutsumisest: me vajame kriisis parimaid

Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas, miks?

Küsimus on selles, et me võitleme kahel rindel. Üks on Covid-haigusest tulenev kriis ning professor Joel Starkopf kriisikomisjoni juhina teeb väga tublit tööd epideemia lahendamisel.

Teine väga suur töövaldkond selle kriisi kõrval on kogu ülejäänud töö kliinikumis, ja ka plaanilised haiged, kelle ravi on ajutiselt edasi lükatud. Ka sellesse valdkonda on meil just nüüd vaja oluliselt rohkem panustada. Seepärast on nõukogu hinnang selline, et mõlemat poolt peavad juhtima parimad jõud.

Kahjuks ei ole nõukogul kujunenud aga kindlust, et Priit Eelmäe oleks nende ülesannete täitmisele pööranud piisavalt tähelepanu ja see otsus tuli teha.

Ka inimestevahelised suhted peavad kriisi ajal hästi klappima. Teatavasti on TÜ Kliinikumis just Priit Eelmäe ja kliinikute juhtide suhted olnud aasta algusest saadik teravad. Suur osa kliinikute professoreid ei olnud nõus Priit Eelmäe esitatud struktuuri- ja juhtimisreformi kavaga ning avaldasid juhatuse esimehele umbusaldust. Praegu koroonaepideemia kriisi juhtiva arsti ja professori Joel Starkopf kõrvale Priit Eelmäe lihtsalt ei sobi. Ta tuli ohverdada?

Kliinikumi nõukogu tegi selle otsuse väga tõsiselt kaaludes. Me ei tegele praegu konfliktisituatsioonide lahendamisega, mis puudutab umbusaldusavaldust. Oluline on see, et kliinikum saaks jõuliselt ja võrdselt pühenduda mõlema teema, nii Covid- kui ka mitte Covid-patsientide ravile ning seda veendumust täna nõukogul ei olnud, et praeguse juhatuse esimehega me selle tõsise ülesande täidame.

Seepärast nimetas ka nõukogu juhatuse esimehe kohusetäitjaks Marek Seeri, kes on juba aktiivselt panustanud kriisijuhtmismeeskonna töösse ja kes on ka kogu Lõuna-Eesti regionaalse meditsiiniabi juht.

Kui te ütlete, et Priit Eeelnäe ei pööranud piisavalt tähelepanu, siis mis see ikkagi on. Kas ta jättis mõne ravivaldkonna või haiged kuidagi hooletusse?

Seda mitte, kliinikum on teinud ja teeb ka tulevikus oma tööd patsientide parimaks meditsiiniliseks teenindamiseks.

Aga kriisisituatsioonis muutub olukord palju kordi keerulisemaks ja kõik tööd peavad olema väga plaanipäraselt koordineeritud ja hästi ellu viidud. Ja nõukogu ei olnud veendunud, et kõiki vajalikke ettevalmistusi tehakse plaanipäraselt ja koordineeritult.

Kas see otsus oli ootamatu Priit Eelmäele endale?

Eks neid teemasid on ka varem arutatud. Kindlasti ükski selline otsus ei ole meeldiv.

Me tunnustasime Priit Eelmäe senist tööd kliinikumi patsiendikesksemaks arendamisel.

Kui see kriis saab õnnelikult mööda, kas siis saab kliinikumi järgmiseks juhiks Joel Starkopf?

Kui kriisiaeg on ületatud, siis kindlasti jätkame juhtimis- ja struktuurireformiga ning juhatuse esimehe leidmiseks korraldatakse konkurss.

On väga kahju kuulda kliinikumi ravijuhi, doktor Andres Kotsar haigestumisest. Mis juhtus?

Ma ei saa sellele küsimusele loomulikult vastata. Lisan, et ravijuhi kohusetäitjaks on palutud Pille Taba, kes on närvikliiniku juht.

Mis aga arvab sotsiaalminister Tanel Kiik olukorrast, kus kliinikumi juhatuse esimees lastakse lahti ja ülemarst on terviserikkaga tööst kõrval?