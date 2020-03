TÜ kliinikumi nõukogu lasi juhatuse esimehe lahti, sest too polevat piisavalt pühendunud koroonakriisile

Nõukogu kutsus juhatuse esimehe Priit Eelmäe tagasi tänasest kuupäevast ehk 27. märtsist ning määras kohusetäitjaks senise haldusjuhi Marek Seeri.

13. märtsil moodustati professor Joel Starkopfi eestvedamisel kriisijuhtimismeeskond, mis on nõukogu ametliku hinnangu kohaselt suutnud väga edukalt valmistuda koroonaepideemiaga toimetulekuks suurhaiglas.

«Kuid eriolukord ja plaanilise töö lõpetamine tähendab suuri ümberkorraldusi ka mitte-Covidi-haigete käsitlemisel nii kliinikumis kui ka kliinikumi vastutuspiirkonnas. Kahjuks muutub lähinädalatel keerulisemaks ka kõigi mitte-Covidi-haigete ravi ja hädavajaliku taseme hoidmine nõuab ulatuslikke ettevalmistusi kõigis kliinikutes ning teenistustes, ning see peab toimuma plaanipäraselt ja koordineeritult,» ütles reedel nõukogu esimees Urmas Klaas.

Klaasi sõnul pole juhatuse esimees Priit Eelmäe eelnimetatud ülesannetele pühendanud piisavalt tähelepanu, mistõttu tema jätkamine kriisiolukorra juhina ei ole võimalik ja kliinikumi nõukogu otsustas tänasel koosolekul ta ametist vabastada. «Täname Priit Eelmäed senise panuse eest. Koostöös kogu tööperega on kliinikumi patsiendikesksus teinud sammu edasi,» märkis Klaas.

Juhatuse esimehe kohusetäitjaks tõusnud Marek Seer on aktiivselt tegutsenud nii kliinikumi kriisijuhtimismeeskonnas kui kaLõuna-Eesti regionaalse meditsiinistaabi juhina.

Nõukogu teatel minnakse pärast eriolukorra lõppu kindlasti edasi kliinikumi juhtimis- ja struktuurireformiga, mida Eelmäe püüdis käivitada, kuid millega ta kliinikute juhtide teravale vastuseisule põrkus.

Seer kinnitas, et kriisiolukorras on vajalik jätkata süsteemset ja hästi laabuvat meeskonnatööd epideemiaga hakkamasaamiseks. «Sama tähtis on plaanilise ravi ajutisest lõpetamisest tuleneva situatsiooni reguleerimine nii, et patsiendid oleksid hästi informeeritud ja nende ravitee korraldatud,» rääkis Seer.

On tähelepanuväärne, et Lõuna-Eesti suurima haigla juhtimist tabas praegusel eriti keerulisel ajal teinegi hoop, kui ülemarsti ülesandeid täitnud juhatuse liikmel dr Andres Kotsaril tekkis terviserike. Et Kotsar peab lähitulevikus kodus taastuma, täidab nõukogu otsusel ülemarsti ülesandeid närvikliiniku juhataja professor Pille Taba.